Сегодня окружной админсуд Киева восстановил в должности бывшего главу Конституционного суда - Станислава Шевчука. Его сняли в мае 2019 года.

Отстранение Шевчука организовала Банковая - с одной стороны в отместку судье за его позицию в отношении уходящего президента Порошенко. С другой - для перестраховки накануне досрочных выборов Рады, которые мог отменить Конституционный суд.

Уволенный глава суда решил оспорить решение своих коллег и вернуться на работу. И сегодня, спустя пять месяцев, суд вынес вердикт в его пользу, восстановив в должности.

Правда, еще в сентябре Конституционный суд избрал нового руководителя - Александра Тупицкого. Однако теперь, после решения суда, полномочия главы должны перейти к Шевчуку.

"Страна" разбиралась, как будет проходить смена власти в Конституционном суде и что это означает для судебной системы.

Как начиналось "дело Шевчука"

Станислав Шевчук возглавил КС в 2018 году. Его кандидатура считалась компромиссной между группами влияния, которые имелись тогда в суде.

Это назначенные еще при Януковиче "стародонецкие" судьи, а также креатуры "Народного фронта" и Порошенко.

Сам Шевчук считался "профессором", которому больше интересна юриспруденция, чем политические дрязги. Однако на посту председателя он развил темп, ускорив рассмотрение многих дел. Для сравнения - в 2017 году было вынесено всего три вердикта, а на следующий год - 17.

Однако, у Банковой с Шевчуком не получалось "наладить коммуникацию", о чем заявил сам глава КСУ в интервью "Стране". И в 2019 году на председателя началась атака. Связана она была с тем, что год предстоял ключевой, выборный.

После того, как Банковая через лояльного себе судью Тупицкого продавила отмену статьи УК за незаконное обогащение, Шевчук дал интервью "Стране". Там он заявил, что не приведет к присяге президента, который победит путем фальсификаций.

Намек был прозрачен - возможность подтасовки голосов имел на тот момент лишь Петр Порошенко. После этого процесс по смещению главы суда резко активизировался. Но приступить к этому вопросу судьи, которые сами решают, кому быть председателем, смогли только 14 мая.

Шевчука в этот день лишили статуса судьи, после чего автоматически он лишался и должности председателя. Формальным основанием стало, в частности, интервью "Стране". Из-за него Шевчука обвинили в "политизации судебного процесса".

Вместо него главсудьей избрали "стародонецкую" Наталью Шапталу. Но и она недолго продержалась на этой должности. Хотя и успела привести к присяге Владимира Зеленского.

Марш Тупицкого

18 сентября в Конституционном суде произошел еще один "тихий переворот" - председателем стал еще один судья, назначенный во времена Януковича - Александр Тупицкий.

Александр Тупицкий. Фото сайта Конституционного суда

Это произошло ровно в тот день, когда Окружной админсуд Киева начал рассматривать дело об увольнении Святослава Шевчука. То есть - когда замаячила реальная перспектива его восстановления в должности.

Дело в том, что полномочия тогдашнего председателя Натальи Шапталы истекали как раз в сентябре. И противники Шевчука опасались, что если к этому моменту экс-глава восстановится, то он просто займет пустующее место.

Поэтому Шапталу досрочно лишили мантии председателя и переизбрали на ее место Тупицкого.

Александр Тупицкий, как мы уже упоминали, был одним из организаторов смещения Шевчука с должности.

"Именно судья Тупицкий собрал голоса и реализовал для администрации Порошенко отмену статьи УК о незаконном обогащении. Он являлся движущей силой и коммуникатором, через который Банковая организовала принятие этого решения. Следует также напомнить, что главными выгодоприобретателями этого решения КС были депутаты БПП, НФ, чиновники администрации Президента и правительства. То есть все те, кто был или стал властью после 2015-го года, когда в УК появилась эта редакция статьи об обогащении", - писал в мае 2019 года известный юрист Андрей Портнов.

Этот судья, о котором "Страна" подробно рассказывала, вел резонансное дело донецкого адвоката Сергея Салова, которого бросили в тюрьму при Леониде Кучме по надуманным обвинениям. Тупицкий вынес адвокату обвинительный приговор.

Скорее всего именно Тупицкий упоминался на "пленках Мельниченко" при разговоре Кучмы и Януковича - речь шла о деле Салова, с которым экс-президент требовал разобраться.

Салов стал первым украинцем, которого в Европейском суде по правам человека признали политическим заключенным режима Кучмы.

Отсидел по приговору Тупицкого адвокат восемь месяцев и получил 5 лет условно. Однако в сентябре 2005 года ЕСПЧ вынес решение в пользу Салова, полностью удовлетворив его требования.

ЕСПЧ признал, что суд, рассматривавший дело Салова, не был независимым и беспристрастным, и имело место нарушение права заявителя на справедливый суд.

Несмотря на это, после "дела Салова" карьера судьи пошла в гору и дошла до Конституционного суда. Тупицкий - небедный человек, ездит на BMW, владеет жильем в Новопечерских липках и живет в Конча-Заспе.

Возвращение Шевчука

11 октября Окружной админисуд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука к Конституционному суду в полном объеме. И постановил немедленно вернуть его на работу.

Об этом гласит решение суда.

Решение о восстановлении Шевчука. Фото: "Страна"

Андрей Портнов написал в Facebook о том, что это решение подлежит немдленному исполнению.

"Теперь у нас в стране сразу два председателя КС. Напомню, что сейчас этот суд возглавляет перешедший в дар от Януковича к Порошенко функционер, организовавший отмену статьи УК о незаконном обогащении и сам проходящий по уголовному делу об обогащении и взятках за судебные решения вокруг одного из заводов в Донецкой области", - добавил Портнов.

Как теперь будут уживаться два председателя в одном суде?

По информации "Страны", во вторник Станисла Шевчук уже выйдет на работу. На него переключится охрана, канцелярия, секретариат, казначейство примет его подпись как распорядителя бюджетных средств.

"Тупицкий, конечно, может сопротивляться по беспределу, но он должен понимать к чему ведет неисполнение законного решения суда. Воевать он будет не с Шевчуком, а с уголовным кодексом", - сказал источник в КСУ.

Другой вопрос - как будет функционировать суд после восстановления Шевчука.

Интересно, что буквально за день до того, как ОАСК начал рассматривать дело Шевчука и смены Шапталы на Тупицкого, конституционные судьи обсуждали еще один важный вопрос. Какие из их решений можно обжаловать, а какие нет.

Речь очевидно шла о том, чтобы заблокировать возможную победу Шевчука в суде.



Как показало это голосование, ситуация в КС тогда разделалилась 50 на 50. И необходимых 10 голосов на решение по блокировке не нашлось.

Но после восстановления Шевчука скорее всего у него будет большинство (перейдет часть колеблющихся судей) - 9-10 судей против 5-6 у оппонентов. При трех вакансиях, которые должны быть заполнены на съезде судей в конце октября. После этого и определится окончательная конфигурация в КСУ.

"Восстановление Шевчука показало дальнейшее ослабление позиций команды Порошенко и "Народного фронта" в судебной системе. Они еще могут точечно сопротивляться переменам, опираясь на ранее поставленные ими кадры, но это сопротивление становится все более безнадежным", - сказал "Стране" источник в судейском корпусе.