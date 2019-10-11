Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятиях в Одессе по случаю Дня защитника Украины заявил, что не допустит ни сдачи национальных интересов Украины, ни капитуляции. Об этом сообщает "Укринформ".

Глава государства признался, что делает все для восстановления территориальной целостности Украины, а на слово "капитуляция" у него развилась аллергия.

"Донбасс - это Украина, и там должен царить мир. Должно состоятся полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных воинских формирований, установление контроля над государственной границей. А местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству... Поверьте, у меня уже есть, действительно, аллергия на слово "капитуляция", и хочу еще раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов не будет! Это не обо мне и это не об Украине ", - заверил Зеленский.

Он также сказал, что не забывает об аннексированном Крыме, и назвал условия, благодаря которым станет возможным возвращение полуострова.

"Наша позиция получит ощутимую силу благодаря прочному фундаменту из нескольких вещей: грамотная, взвешенная дипломатия, мощный сектор безопасности и обороны, возрождение экономики, обеспечение благосостояния граждан Украины", - перечислил президент.

По его убеждению, монолитным этот фундамент сделает сплоченность и единство всех украинцев для главной цели - восстановления территориальной целостности и возрождение сильной Украины.

Напомним, вчера Зеленский встречался со "штабом сопротивления капитуляции" и заявил, что лично он отказался бы от Минских соглашений.

Ранее "Страна" рассказывала, что сразу после подписания "формулы Штайнмайера" Зеленский выступил с обращением и тоже заявил. что капитуляции не будет.