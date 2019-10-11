В Киеве на улице Панаса Мирного перед посольством Турции в Украине во время акции протеста против проведения турецкой военной интервенции против курдов на севере Сирии неизвестные напали на протестующих и побили их. Об этом сообщила участница акции София Лапина на своей странице в Facebook в пятницу днем. Девушка опубликовала видеозапись проведения протеста и самого инцидента.

"Протестная акция у посольства Турции против геноцида курдов. Люди из посольства нападают на митингующих", - написала Лапина.

Согласно видеозаписи, к посольству пришли около десятка человек. Они держали в руках плакаты с осуждением военной операции Анкары и в защиту курдов и скандировали соответствующие слоганы. Активистка утверждает, что напавшие на участников акции мужчины вышли с территории турецкого посольства. Также по ее словам, в ходе потасовки телесные повреждения получила одна из участниц протеста.

"Прямо сейчас у посольства Турции люди посольства вышли и лично напали на митингующих на протестной акции против аннексии курдов. В костюмах и галстуках бросались на мирных людей, разбили девушке лицо", - написала активистка.

В опубликованном ею видеоролике видно, что как минимум один неизвестный мужчина крупного телосложения в спортивном костюме в агрессивной манере вырывает у молодого человека плакат, после чего ретируется на территорию посольства, по пути сминая отнятую бумагу.

Видео: Facebook/Sofiia Lapina

В столичной полиции сообщили, что они устанавливают обстоятельства конфликта у дипломатического учреждения и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

"В полицию поступило сообщение о конфликте у посольства, расположенного на улице Панаса Мирного… На месте происшествия правоохранители выяснили, что инициативная группа граждан пришла к административному зданию, чтобы провести мирную акцию. Во время мероприятия к одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и причинили ей телесные повреждения. В дальнейшем врачи "скорой" оказали ей медицинскую помощь на месте. По их информации, 32-летняя потерпевшая получила незначительные травмы лица", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Согласно информации, работники полиции установили, что заранее о проведении мероприятия организаторы в соответствующие учреждения не сообщали.

"Событие должным образом зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Работники полиции устанавливают всех участников инцидента, после чего будет дана правовая квалификация события", - добавили в ведомстве

Одна из участниц акции описала события под посольством и прикрепила фото, на котором у девушки заклеен пластырем и бинтом участок на левом виске и под глазом.

"Сегодня во время мирной акции против геноцида курдов в Рожави у турецкого посольства в Киеве на нас напали сотрудники посольства, а затем скрылись за ворота, которые охраняли представители Нацгвардии. Смех и грех. Не волнуйтесь, я нормик", - написала девушка.

Скриншот: Facebook/Anya Wtikenwneider

Ранее "Страна" сообщала, что 9 октября турецкие сухопутные войска начали проведение операций в пограничных районах на северо-востоке Сирии. В тот же день авиация Турции начала бомбить позиции курдов.

Через 2 дня после начала Турция отчиталась о первых потерях во время сирийской операции - погиб первый турецкий военнослужащий, а еще трое были ранены.