Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди населения страны составляет более 70%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года.

Согласно обнародованным в пятницу результатам, среди политиков, фамилии которых были представлены в опроснике, украинцы чаще всего выражают доверие Зеленскому (70,5% опрошенных), председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову (54%), премьер-министру Алексею Гончаруку (36%).

В то же время недоверие чаще высказывается бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), экс-председателю парламента Андрею Парубию (83%), пятому президенту Украины Петру Порошенко (80%), народному депутату фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестору Шуфричу (78%), сопредседателям фракции "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу (76%) и Юрию Бойко (68%), главе политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку (76%), лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко (74%), министру внутренних дел Арсену Авакову (72%), бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману (70,5%).

Фото: razumkov.org.ua

Кроме того, 54,5% опрошенных считают, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% - что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

48% респондентов думают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% - что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% - что она хуже предыдущей.

Лишь 45% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%), 29% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%).

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается в Вооруженным силам Украины (им доверяют 75% опрошенных), президенту Украины (70%), волонтерским организациям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64,5%), Национальной гвардии Украины (64%), Государственной пограничной службы (63,5%), церкви (61%), добровольческим батальонам (61%), СМИ Украины (56%).

Недоверие чаще высказывается российским СМИ (не доверяют им 76% опрошенных), судебной системе в целом (70%), политическим партиям (66%), местным судам (65%), коммерческим банкам (64%), прокуратуре (64%), чиновникам (63%), Верховному Суду (59%), Конституционному Суду Украины (57%), Национальном антикоррупционном бюро Украины (54%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (54%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (53%), Антикоррупционному суду (53%), Национальному банку Украины (51%), профсоюзам (49%).

В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что лишь треть украинцев довольны работой премьер-министра Гончарука, а две трети не знают, что о нем сказать.

Также мы писали о том, что рейтинг доверия к Зеленскому за месяц вырос в 1,5 раза.