Большой пресс-марафон с 41-летним президентом Владимиром Зеленским, который состоялся вчера в фуд-холле Kyiv Food Market, был радостью не только для журналистов, но и для фотографов. У них была возможность поснимать Зе со всех сторон и словить палитру его эмоций.

"Страна" выбрала самые забавные и экспрессивные снимки Владимира Александровича со вчерашней пресс-конференции.

Зеленский общался с журналистами на верхнем уровне рынка еды, который открылся пару недель назад на территории обанкротившегося завода "Арсенал". Но несколько раз он подходил к балкону, чтобы послушать людей, которые кричали ему снизу, а также, чтобы фотографы могли снять его с другого ракурса.

В течении 14 часов президент отвечал на вопросы журналистов. Аккредитованные СМИ запускали небольшими группами по 7-10 человек и в течении 30-40 минут они имели возможность пообщаться с Зе. Марафон стартовал в 10.00 и закончился ровно в полночь.

Так как Владимир Зеленский - профессиональный актер, он действительно фотогеничный. Его "любит" камера.

Когда пьет минеральную воду.

Когда возмущается или возражает.

Когда очень внимательно слушает.

Когда внезапно зачесался нос.

Когда рассказывает и уточняет размеры.

Когда доказывает и настаивает на своем.

Когда не может скрыть своего удивления.

Все фото: Изым Каумбаев, "Страна".

Кстати, во время пресс-марафона президент рассказал, что покупает килограмм сыра за 58 гривен. "Страна" отправилась на поиски продукта по такой уникальной цене.