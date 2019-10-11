Американская знаменитость с десятками миллионов подписчиков в Instagram, звезда разных реалити-шоу Ким Кардашьян слетала на родину предков в Армению, где приняла крещение. Фотографии из Эчмиадзинского монастыря, где она крестилась со своей сестрой и детьми, Кардашьян обнародовала на своей странице в соцсети.

38-летняя звезда поблагодарила Армению за ​​незабываемую поездку. Она написала, что получила благословение вместе с детьми. "Собор является древним и главным в Армении, его построили в 303 году н.э. и иногда называют Ватиканом Армянской Апостольской Церкви", - сообщила Ким в подписи к снимкам.

На фото видно, что Ким выбрала для крещения длинное закрытое платье оттенка асфальта. Правда, она не упустила возможность выбрать фасон, подчеркивающий изгибы ее фигуры.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Некоторые подписчики осудили внешний вид и фото из святого места, выставленные на обозрение. "Только Кардашьяны ходят в церковь для фотосессии". Остальные пользователи восхищаются божественной красотой телезвезды и ее детей. "Вы и Норма выглядите потрясающе", "Какие чудесные дети", "Чикаго - милашка", "Невероятная семья", - пишут фанаты, которые лайкнули фото свыше 4 млн раз.

Ким Кардашьян получила при крещении новое имя Эгине, что означает "устремленная к солнцу", сестра Кортни стала Гаяне "земная". Старший сын Кортни Мейсон получил имя Нарек (в честь города в древней Армении). Детей Ким - Сэйнт, Чикаго и Псалма нарекли именами Григор ("бодрствовать"), Ашхен ("небесный") и Вардан ("награда").

Крестным отцом семьи Кардашьян стал священнослужитель Наири Срапионян, которому 27 лет. Он узнал о приезде знаменитостей на крещение за несколько часов до церемонии.

Как сообщала "Страна", в Ким и Канье стали родителями в четвертый раз в мае этого года, мальчика родила суррогатная мать.

В феврале 5-летняя дочь Ким Кардашьян Норд дебютировала в роли профессиональной модели и снялась для обложки глянца. Журнал с маленькой звездой на обложке вышел в марте этого года.