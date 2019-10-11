Новым послом Украины в США с большой вероятностью станет Владимир Ельченко, представляющий нашу страну в ООН. Об этом сообщает телеграм-канал UN - сливы и груши.

Украинскому дипломату 60 лет. Он приходится сыном секретарю ЦК Компартии Украины по идеологии Юрию Ельченко.

Владимир Юрьевич окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. В МИД УССР служил с 1981 года. После распада Советского Союза работает в МИД независимой Украины.

Владимир Ельченко. Фото: Telegram/ UN

Ельченко занимал должности посла Украины в Австрии, России и на Ямайке. С 9 декабря 2015 года стал постоянным представителем Украины при ООН.

По информации источников, вместо Ельченко в ООН отправят известного дипломата Сергея Кислицу.

Напомним, в июле Владимир Зеленский уволил посла в США Валерия Чалого.

"Страна" анализировала, с какой целью президент меняет послов не только в США, но еще в 11 государствах.