На матче Украина - Португалия будут работать арбитры из Англии
В понедельник, 14 октября, сборная Украины примет Португалию в ответном матче отбора к Евро-2020. Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в 21:45 по киевскому времени. Судить матч Украина - Португалия назначили английских арбитров.
УЕФА назначил британскую судейскую бригаду на поединок Украина - Португалия. Арбитры будут работать во главе с 40-летним Энтони Тейлором. Помогать ему на линиях будут Гари Бесвик и Адам Нунн. Четвертым судьей назначен Крейг Поусон.
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