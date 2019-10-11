В пятницу, 11 октября, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука к Конституционному суду Украины в полном объеме. ОАСК допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и Председателя Конституционного Суда Украины к немедленному исполнению.

Об этом стало известно из сообщения советника Шевчука Дениса Невьядомского в Facebook.

Решение о восстановлении Шевчука. Фото: "Страна"

Юрист Андрей Портнов написал в Facebook о том, что в Украине теперь сразу два председателя Конституционного суда.

"Напомню, что сейчас этот суд возглавляет перешедший в дар от Януковича к Порошенко функционер, организовавший отмену статьи УК о незаконном обогащении и сам проходящий по уголовному делу об обогащении и взятках за судебные решения вокруг одного из заводов в Донецкой области", - добавил Портнов.

Скриншот: Facebook/ Андрей Портнов

Ранее "Страна" писала, как проходил процесс в суде.

Напомним, что судья рассматривал дело о восстановлении Шевчука в должности главы Конституционного суда под грудой бумаг.

"Страна" уже подробно писала об истории увольнения Шевчука. Станислав Шевчук еще до первого тура выборов заявил о давлении со стороны Порошенко и сказал, что не приведет к присяге президента Украины, избранного путем фальсификаций. За это против него был организован переворот силами судей, которые ориентировались на "Народный фронт" и Порошенко, а также теми, кто был назначен еще во времена Януковича и сидел на прочном крючке у прошлой власти.