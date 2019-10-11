Сегодня в возрасте 85 лет умер Алексей Леонов, ведущий советский космонавт. Смерть наступила в московском госпитале им.Бурденко. Леонов был первым в мире человеком, который вышел в открытый космос.

Леонов родился 30 мая 1934 года в глубоком сибирском селе Листвянка. Его отец в 1937 году был репрессирован. Космонавт гордился тем, что вырос в деревне и не стеснялся бедности, в которой он жил в детстве и юношестве.

Среднюю школу Алексей Леонов прошел в Кемерово и Калининграде. А вот авиации он учился в Украинской ССР - в Кременчуге и Чугуевском военном авиационном училище (Харьковская область).

Алексей Леонов в юности. Архивное фото

На протяжении всей жизни у Леонова было одно большое увлечение - изобразительное искусство. Как шутил сам космонавт, не пошел он учиться на художника лишь потому, что у студентов-летчиков была выше стипендия. Хотя о небе он говорил так: "Я звезды сквозь потолок вижу".

В первый отряд советских космонавтов Леонов был зачислен в 1960 году. Спустя пять лет, в 1965 году, совместно с капитаном Павлом Беляевым он совершил полет в космос.

Несмотря на то, что Леонов был вторым пилотом, прославился именно он, так как вышел в открытый космос.

Видеозапись выхода Леонова в открытый космос. Видео: "Роскосмос"

Полет на космическом корабле "Восход-2" под руководством главного конструктора Сергея Королева сопровождался массовой внештатных ситуаций. Леонову и Беляеву удалось спастись чудом.

Алексей Леонов (слева) и Павел Беляев. Архивное фото

В 2017 году в российский прокат вышел фильм "Время первых" Тимура Бекмамбетова. В этой картине детально рассказывается о полете на "Восходе-2", выходе Леонова в отрытый космос, череде чрезвычайных происшествий, героизме космонавтов. Эту картину Алексей Леонов посвятил Павлу Беляеву.

Роль Леонова в фильме "Время первых" исполнил Евгений Миронов, а роль Беляева - Константин Хабенский.

Трейлер фильма "Время первых", в котором роль Леонова сыграл Евгений Миронов

Алексей Леонов (в форме) на премьере фильма "Время первых" в 2017 году

В 1975 году Леонов совершил второй полет в космос, уже в качестве командира космического корабля "Союз-19". Продолжительность полета составила почти шесть суток. Тогда впервые в мире была проведена стыковка кораблей двух разных стран.

Алексей Леонов - дважды герой Советского Союза. После завершения карьеры космонавта Леонов работал замначальника Центра подготовки космонавтов. Кандидат технических наук. Имеет четыре изобретения и более десяти научных трудов. Вышел на пенсию Леонов в 1991 году.

У Леонова было две дочери. Первая дочь - Виктория - умерла в возрасте 35 лет от вирусного гепатита. Второй дочери - Оксане - сейчас 52 года. Она - известный российский топ-менеджер. Является вице-президентом одного из самых крупных банков России - "Альфа-банка".

Похоронен Алексей Леонов будет во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.

В московском Музее космонавтики Алексею Леонову посвящено сразу несколько экспозиций. Интересно, там демострируются не космические достижения Леонова, а художественные. Некоторые из них предлагаем вниманию читателей.

Картины Алексея Леонова:

Картина Алексея Леонова. Фото: Страна

Картина Алексея Леонова. Фото: Страна

Картина Алексея Леонова. Фото: Страна

Кабинет Леонова и одна из его картин. Экспозиция Музея космонавтики. Фото: Страна

Леонов и Беляев после возвращения "Восхода-2". Экспозиция Музея Космонавтики. Фото: Страна