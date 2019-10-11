Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область представил нового главу Одесской областной государственной администрации - предпринимателя Максима Куцего. Указ о назначении Куцего на пост под №746 / 2019 11 октября появился на сайте главы государства.

Другим указом, №745/2019, Зеленский уволил с должности временно исполняющей обязанности главы Одесской обладминистрации Светлану Шаталову.

Максим Куцый. Фото: fakty.ua

36-летний Куцый – предприниматель и бывший сотрудник МВД. Он является учредителем и (или) совладельцем инвестиционной компании "Сервис менеджмент", двух рекламных агентств "Медийный партнер" и "Цифровое партнерство", а также строительной компании "Сити-Корпус".

Напомним, 9 октября Кабинет министров одобрил проекты указов Зеленского о назначении главы Одесской ОГА.

А на вчерашнем пресс-марафоне президент назвал нового губернатора самым чистым и "незашкваренным" кандидатом.