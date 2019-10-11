Во вторник, 15 октября, Трехсторонняя контактная группа обсудит в Минске новые сроки возможного разведения сил на Донбассе. Об этом со ссылкой на источник пишет "Интерфакс".

Вопрос об условиях и параметрах разведения сил будет поднят на очередном заседании Трехсторонней контактной группы, так как стороны не смогли справиться с ним в установленные ранее сроки.

При этом разведение сил на пилотных участках является одним из обязательных условий для проведения саммита в "нормандском формате". Поэтому ТКГ определит новый интервал для него. Иначе, по данным источника, встреча "нормандской четверки" в ближайшее время вряд ли состоится.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, после демарша националистов отложили минимум на неделю.

Мы писали, что 9 октября националисты со стрельбой прорвались в Золотое и сорвали развод войск.

Между тем, на пресс-конференции 10 октября Владимир Зеленский заявил, что если не будет разведения войск, не будет Нормандского формата.

В свою очередь Москва обвинила Украину в срыве разведения сил на Донбассе под надуманным предлогом.