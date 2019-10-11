Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не любит читать книги, так как это "самообман". Об этом Милованов написал в своей колонке для Нового времени.

"Заниматься образованием через чтение книг - это самообман. Никто сегодня так не учится. Все читают книги. Считается, что все читают. Это модно. Это полезно. Это для образования и развития. Об этом пишут в соцсетях. Устраивают флешмобы. Рассказывают о великих людях, которые читают по 300 книг в год. Мне читать книги скучно", - написал он.

Кроме того, он добавил, что постоянно учится и создает новые научные статьи и образовательные курсы. "Я считаю образование важнейшей целью для каждого человека. Но я книг не читаю и другим не советую. Книги - это развлекуха, а не образование. Сегодня мне нравится другая развлекуха - сериалы и кино, путешествия и рестораны. А также танцы и клубы. Да, иногда я читаю книги, но только для развлекухи. Серьезные книги. Для фана", - добавил Милованов.

По мнению министра, заниматься образованием через чтение книг - это самообман. "Никто сегодня так не учится. Чтение - это пассивный метод восприятия информации. А сегодня образование происходит через активный метод. Через дискуссии, дебаты, споры. Современный человек учится через практику и творчество. Через нахождения новых решений для новых вызовов, на базе не системных, а лоскутковых знаний. Эти лоскутки знания - совет коллеги, кейс от бизнес-тренера, параграф из Википедии. Никто сегодня не садится читать книгу, чтобы решить какую-то проблему. Нет, все используют соседа или гугл", - резюмировал он.

Тимофей Милованов. Фото: biz.nv.ua

Милованов родился 18 марта 1975 в Киеве. Окончил физико-математическую школу № 145 в Киеве. В 1997 году окончил Киевский политехнический институт по специальности "менеджмент".

В 1999 году получил степень магистра экономики в Консорциуме экономических исследований и образования (EERC, Economics Education and Research Consortium) при Киево-Могилянской академии. В 2001 году получил ещё одну степень магистра экономики (M.S.) - в Висконсинском университете в Мадисоне, и там же в 2004 году получил степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.

В 2015 году член международного академического совета Киевской школы экономики, в 2016 году и. о. президента Киевской школы экономики, ныне её почётный президент.

Напомним, что это не первое эпатажное высказывание министра. До этого в сети появились скандальные тезисы министра экономики Милованова.

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