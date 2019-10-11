В пятницу, 11 октября, в возрасте 85 лет умер советский космонавт Алексей Леонов. Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Алексей Леонов - одиннадцатый советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос. Леонова похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах, об этом сообщила помощница космонавта.

Алексей Леонов умер в Московской клинической больнице № 68. Последние дни он провел в клинике. В последние годы Алексей Архипович тяжело болел. Об этом сообщает "Интерфакс".

18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым Алексей Леонов совершил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле "Восход-2". В ходе полёта осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос, проявив при этом исключительное мужество, особенно в нештатной ситуации, когда раздувшийся космический скафандр препятствовал его возвращению в космический корабль.

Алексей Леонов. Фото из открытых источников

Ранее "Страна" сообщала, что умер единственный в истории космонавт из ГДР Зигмунд Йен.

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