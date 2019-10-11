Популярная певица Светлана Лобода сегодня прервала молчание в Инстаграме, которое продолжалось четыре дня, и опубликовала несколько одноплановых снимков.

Как оказалось, 36-летняя артистка уехала на отдых. Светлана не сообщает, что куда именно, но судя по пейзажу, она находится в теплых краях.

"Вдох - выдох. Перезагрузка", - подписала Светлана снимок. На фото она без макияжа, в открытом черном топе, цветной рубашке и с большим количеством украшений на шее.

Светлана Лобода. Фото: Инстаграм

Основная часть комментариев под постом - пожелания хорошего отдыха. Также поклонники радуются, что певица вышла на связь и ждут ближайших концертов Лободы, которые они планируют посетить.

Ранее мы сообщали, что Лобода опубликовала фото с самым красивым мужчиной на свете.

Также публиковалась информация о том, что певица устроила скандал на фестивале в России из-за гримерки.