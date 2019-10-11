Национальная полиция открыла дело по факту возможной незаконной продажи журнала "Фокус" в 2013 году. Об этом пишут "Украинские Новости".

Заявление правоохранителям подала компания "Акютел ЛТД.", бенефииарами которой являются Геннадий Боголюбов и ИгорьКоломойский. 30 августа 2019 года Главное следственное управление Нацполиции открыло соответствующее уголовное производство.

Компания "Акютел ЛТД." (Кипр) заявила об утрате ею в 2013 году 50% корпоративных прав в ООО "Издательство Фокус", основными активами которого были еженедельный журнал "Фокус", новостной сайт focus.ua и спецпроект "Фокус. Красивая страна". Дело открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Полиция под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры проверяет обстоятельства законности перехода корпоративных прав в ООО "Издательство Фокус" от компании "Акютел ЛТД." к другим лицам.

Напомним, хозсуд Киева может вынести решение по иску Коломойского о возврате ему акций Привата уже 17 октября.

Также мы писали, что американские СМИ пишут о расследовании деятельности Коломойского и Боголюбова.