Президент Украины Владимир Зеленский назначил членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" исполнительного директора группы "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко. Об этом говорится в указе №747 от 11 октября.

Скриншот: president.gov.ua

Указом президент внос частичное изменение в статью 1 указа от 7 октября № 734 "О членах наблюдательного совета "Укроборонпрома" в части назначения членом набсовета концерна Витренко (по согласию).

Ранее "Страна" сообщала, Андрей Коболев подтвердил наличие конфликта с исполнительным директором компании Юрием Витренко. По словам Коболева, конфликт начался еще в прошлом году и он не носит личного характера, он отказался уточнять, в чем именно заключается суть противостояния с Витренко.

Также мы рассказывали, чем известен Юрий Витренко.