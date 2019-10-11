Вчера на киноэкраны вышел украинский фильм "Захар Беркут", в котором снялся голливудский актер Роберт Патрик, наиболее известный нам по фильму "Терминатор 2".

Картину сняли режиссеры Ахтем Сеейтаблаев и Джон Винн по одноименной повести украинского писателя Ивана Франко. Слоган фильма - "В свободе моя суть".

Действие фильма происходит в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью местные охотники братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных.

В ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако небольшая община охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить врага.

Саундтреком к фильму стала песня группы "Океан Эльзы" - "Перевал". На английском фильм называется "The Rising Hawk" (Восходящий Ястреб). Это обыграл в своем саундтреке "Океан Эльзы".

Основной пул главных ролей достался иностранным актерам. Томми Флэнаган сыграл роль боярина Тугара Волка, его дочь Мирославу сыграла Поппи Дрейтон, сына Захара Беркута Максима сыграл Алекс МаксНиколл.

Роберт Патрик в фильме исполнил главную роль знахаря и карпатского старейшины Захара Беркута.

Этого актера в нашей стране больше всего знают как "жидкого терминатора" Т-1000 из фильма "Терминатор 2". Он был практически неуязвим, поскольку состоял из жидкого металла, который мог принимать любые формы сопоставимого размера.

Конечно, с тех пор "терминатор" сильно изменился - 60-летний Роберт Патрик уже не тот, что был раньше.

Мы решили сравнить, как выглядел актер в "Терминаторе-2" и в "Захаре Беркуте".

Сразу можно сказать - он перевоплотился из антигероя в героя. Который стал не убийцей, а благородным защитником родной земли.

С другой стороны, Захар Беркут не столь колоритен, как пугающий робот в обличье человека. В Патрике-териминаторе чувствуется холодная, пугающая жестокость. А Патрик-украинец и на украинца-то не похож со своей бородой-эспаньолкой. Вряд ли в Карпатах кто-то носил такие. Там больше в моде были усы.

Захар Беркут явно иронизирует над неуязвимостью Т-2. Наши ковали и не таких перековывали.

Беркут прекрасно себя чувствует при повышенной температуре. А вот терминатор начинает плавиться.

Кстати, сам Захар Беркут, которого задумывал Иван Франко, вряд ли был слишком похож на Роберта Патрика.

Вот как выглядел этот персонаж в издании "Захара Беркута" 1932 года.

А вот как выглядел Беркут в советском фильме студии Александра Довженко 1972 года.