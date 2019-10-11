Нардеп от "Слуги народа" и один из кандидатов на пост главы КГГА Александр Ткаченко полагает, что выборы мэра Киева пройдут ближе к весне 2020 года. Об этом он сообщил в интервью Lb.ua.

"Я бы хотел, чтобы они (выборы мэра Киева – Ред.) произошли как можно раньше, потому что времени вести позиционные дискуссии не так много. Но, похоже, они будут, скорее всего, ближе к весне", - сказал Ткаченко.

При этом Александр Ткаченко еще не знает, пройдут ли весной местные выборы сразу по всей Украине. А уточняя, может ли быть такое, что внеочередные выборы пройдут весной, а потом плановые в октябре, нардеп сказал, что, по его мнению, с целью перезагрузки системы нужно проводить их уже на длительный период,

В случае назначения на пост главы КГГА Александр Ткаченко перед выборами мэра видит необходимость провести инвентаризацию, чтобы понять, что в городе на самом деле происходит.

"Оценить масштаб вызовов, как минимум по пяти-шести направлениям, которые я считаю приоритетными. Принять решение в этом направлении и поставить заслон для существования системы тотальной коррупции", - сказал он.

Напомним, 9 председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент примет закон о столице Украины через месяц-полтора. А это значит, что выборы мэра Киева, дата которых должна была быть вписана в закон, точно не пройдут в этом году. Так как досрочные выборы могут состояться только через 60 дней после их объявления - то есть не ранее января-февраля.