Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что у него действительно был инфаркт, как об этом сообщил президент Украины во время пресс-марафона. О своем здоровье нардеп написал на Facebook.

Завитневич рассказал, что лечился от инфаркта в сентябре.

"Да, я действительно находился в больнице с 05 сентября по 20 сентября, после инфаркта, поэтому не был на заседаниях Совета. Сейчас со здоровьем у меня все хорошо благодаря врачам", - написал депутат.

Скриншот: Facebook

Также Завитневич опубликовал статистику своих посещений заседаний Верховной Рады. Из нее видно, что он присутствовал на 8 заседаниях, а отсутствовал на 13. Причем 12 раз он не явился на работу по уважительным причинам.

Фото: Facebook

Завитневич попросил СМИ "не распространять недостоверную информацию и внимательно слушать ответы президента".

Появление поста депутата обусловлено тем, что Зеленский сказал о болезни политика в настоящем времени. Слушатели поняли со слов президента, что Завитневич лежит в больнице сейчас. Между тем 9 и 10 октября он работал в комитете.

Ранее "Страна" писала, что жена нардепа открестилась от работы с семьей Зеленских.