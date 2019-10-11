В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Семенчеко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в указе Зеленского №744 от 11 октября.

Фото: zhitomir.info

По данным из открытых источников, Роман Семенченко работает в органах СБУ с 1993 года. Занимал должности заместителя начальника СБУ в Днепропетровской области, а в 2013 году был назначен начальником управления СБУ в Житомирской области. В его декларации за 2016 год указано, что Семенченко проживает в Киеве, нигде не работает, и "находился в распоряжении главы СБУ".

Напомним, Зеленский назначил главой СБУ Одесской области ревизора спецслужбы Виталия Харченко.

Также мы писали, что новым главным СБУшником Киева Зеленский назначил хранителя гостайны Сергея Болдыря.