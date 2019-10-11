Министр социальной политики Юлия Соколовская предложила отменить "привязку" к прожиточному минимуму всех видов выплат, кроме пенсии и пособия малообеспеченным семьям. С соответствующим предложением министр выступила в Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и сообщила об этом на странице в Facebook.

"Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума в Украине!", - отметила Соколовская.

Она рассказала, что сегодня прожиточный минимум перестал быть критерием бедности и используется как фискальный индикатор. Министр рассказала, что к нему "привязаны" более 150 видов выплат и финансовых показателей, среди которых: туристический сбор, алименты, плата за выдачу лицензии, админуслуги, госпошлина, судебный сбор, штрафы, заработная плата, должностные оклады, стипендии, суточные в командировках и т.п., кроме социальных выплат, льгот и пенсии.

По ее словам, эта "привязка" лишает возможности помогать тем, кто в этом действительно нуждается. "Предложение, с которым я выступила сегодня на Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – отменить "привязку" к прожиточному минимуму всех видов выплат, кроме двух: пенсии, пособия малообеспеченным семьям", - отметила Соколовская.

При этом, отметила она, размер всех других выплат предлагается устанавливать в абсолютных цифрах и просматривать их каждый год при принятии бюджета.

"Такая реформа (отвязки от прожиточного минимума) не приведет к уменьшению размера соцпособий! Для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться ", - подчеркнула министр и добавила, что это позволит реально помочь семьям - чтобы они жили не ниже уровня бедности (прожиточного минимума).

Фото: facebook.com

Напомним, что суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет.

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