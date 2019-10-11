Комитет по вопросам аграрной и земельной политики зарегистрировал в Верховной Раде десятый альтернативный законопроект об открытии рынка земли. Документ под № 2178-10 появился на сайте парламента.

Глава аграрного комитета ВР, нардеп от "Слуги народа"Николай Сольский сказал, что проект представлен в парламент членами его фракции.

"Вчера у нас закончился срок на подачу альтернативных законопроектов к кабминовскому законопроекту, связанному с оборотом земель. Среди других альтернативных (а их довольно много) – один из законопроектов представлен депутатами от "Слуги народа", членами комитета по аграрной политике", - сказал Сольский.

Он объяснил, чем поданный законопроект комитета отличается от правительственного.

Согласно законопроекту Кабмина, покупателями сельхозземель могут быть физические лица - граждане Украины, а также юридические лица - резиденты Украины, то есть зарегистрированные по украинскому законодательству. Альтернативный же законопроект предлагает до 1 января 2024 года не допускать к покупке земли лиц без гражданства, юрлиц, созданных по законодательству, отличающемуся от украинского, и иностранных государств.

"Указанные требования не распространяются на случаи приобретения в собственность земельных участков их арендаторами, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, если с момента государственной регистрации юридического лица - приобретателя права собственности прошло не менее 3 лет, а также на случаи приобретения в собственность указанными лицами земельных участков", - говорится в пояснительной записке проекта.

Сольский прокомментировал этот момент.

"Когда мы говорим об украинских предприятиях, которые существуют в Украине, - а это более 1300 предприятий, которые уже годами работают в Украине, вкладываются в украинскую землю, в украинскую инфраструктуру, создают рабочие места и принадлежат в том числе иностранцам. Для этой категории юридических лиц, только тех, которые не менее 3 лет уже занимаются сельхозбизнесом в Украине, и только в том объеме тех земель, которые на момент вступления закона в силу они обрабатывают, с подписанными договорами, которые в них зарегистрированы, - они тоже пользуются правами, как и другие юридические лица, с 1 октября следующего года", - пояснил законодатель.

Комитет предложил установить минимальную стартовую цену продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

Кроме того, введены ограничения, не допускающие приобретения в собственность более 8% сельскохозяйственных земель области (в проекте Кабмина 15%) и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины.

Наконец, обеспечивается преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

О необходимости доработать проект о снятии моратория с продажи земли и на первых порах разрешить продавать землю только украинцам говорил на пресс-марафоне Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" писала, что к 9 октября в Верховной Раде были зарегистрированы 5 законопроектов об обращении земель сельскохозяйственного назначения.