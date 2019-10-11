Вчера весь Рунет облетело фото 14-летней дочь Анастасии Волочковой и ее бывшего мужа Игоря Вдовина. Девушка, которую зовут Ариадна, затмила на красной дорожке новую избранницей своего папы.

Сегодня мама Ариадны, балерина Анастасия Волочкова, решила также напомнить, что все хорошо с личностью жизнью не только у ее бывшего супруга.

"Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины-это всегда благо! И остаться доспать, когда он уезжает по делам - тоже", - написал Волочкова в своем Инстаграм и прикрепила два фото.

На первом снимке она лежит на диване. Артистка укрыта мягким пледом, а на столике перед ней выставлены тарелки - видимо, Волочкова собиралась завтракать.

На втором фото - кремовые розы. Видно, что это не букет, а живой куст, который цветет в доме Волочковой.

Слухи о том, кто является новый любимым мужчиной Анастасии Волочковой, ходили давно. Однако, по последним данным СМИ, приблизительно около года она состоит в отношениях с бизнесменом из Краснодара Андреем Марченко. Он владеет сетью отелей.

Совместное фото вместе с Анастасией он опубликовал еще в ноябре 2018 года.

Если считать, что именно Марченко любимый Волочковой, то сегодня он отправился по делам в Калининград. В своем Инстаграме мужчина опубликовал фото из местного аэропорта Храброво.

Помимо фотоотчетов с многочисленных поездок (в основном по России), Андрей Марченко часто публикует фото своего автомобиля - Феррари красного цвета.

По другой версии, любимый Анастасии Волочковой - мужчина по имени Малик (на фото ниже). Он работает начальником службы охраны SPA-салона в районе Новорижского шоссе в Москве, который посещает балерина.

Малик - шеф охраны спа, который посещает Волочкова. Им приписывают роман

Сама же Волочкова официально опровергла, что встречается с Маликом, а также "миллионером из трущоб". Подразумевала ли она под этим определением Андрея Марченко - неизвестно.

Напомним, в конце сентября балерина устроила в Сети панику, намекнув на смерть Заворотнюк.

Также Волочкова показала архивное черно-белое фото с мамой.