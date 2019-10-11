На выходных 12 - 13 октября погоду Украины будет определять поле высокого атмосферного давления, что означает сухую малооблачную погоду. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Уикенд с ясной синоптической репутацией - уже на носу. И будет он теплым и преимущественно солнечным. Сухую малооблачную и даже солнечную погоду организует нам мощное антициклонической поле. Антициклон Lisbeth и его центр завтра будет находиться над Черным морем. Всевозможные дождевые пакости, которые повлечет циклон Quentino, нас не затронет", - написала Диденко.

В субботу, 12 октября, температура воздуха в Украине достигнет +15...+20 градусов, на северо-востоке будет свежее, +13...+17 градусов. А в воскресенье во всех областях станет еще теплее: ожидается +18...+23 градуса.

"Единственный нюанс. Завтра, в субботу, противостояние между Lisbeth и Quentino может вызвать усиление юго-западного ветра на севере и западе Украины до штормовых значений. Держите шляпы крепко, внимательно выбирайте место парковки автомобиля, не оставляйте его под ветвистыми деревьями и билбордами", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, столичные выходные будут сухими. В субботу могут набежать облака и ожидается порывистый, до сильного, юго-западный ветер, а в воскресенье будет солнечно, ветер ослабнет. Температура воздуха максимально составит 12 октября около +16 градусов, а 13 октября около +20 градусов.

"В ближайшее время в Киеве, например, нет необходимости включать централизованное отопление. По крайней мере, все следующую неделю средняя суточная температура воздуха будет превышать +8 градусов", - добавила синоптик.

Скриншоты: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик пообещала бабье лето на Покрову.

Также мы писали, что 8 октября в столице закончился безморозный период, но в конце недели киевлян ждет бабье лето.