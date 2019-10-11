В пятницу, 11 октября, в Окружном административном суде Киева идет слушание дела относительно экс-главы Конституционного суда Станислава Шевчука, который пытается восстановиться в должности.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Несмотря на то, что сегодняшнее слушание должно было начаться с рассмотрения сути дела, стороны ответчиков - представители Конституционного суда заявили два заявления об отводе судьи. Первый отвод касается того, что 7 октября судья не упоминал во время слушания ряд обстоятельств, которые по мнению стороны ответчиков являются важными. Ответчик привел пример того, что на последнем судебном слушании судья не спросил важный по его мнению пункт - "хотят ли стороны судебного процесса мирным путем урегулировать конфликт?".

Второе заявление об отводе касается того, что была подана дисциплинарная жалоба за подписью главы Конституционного суда в Высший совет правосудия. По словам ответчика, имеются сомнения относительно беспристрастия фемиды, в то время, как представители стороны защиты Станислава Шевчука считают, что подобный отвод используют исключительно для затягивания дела. Все два заявления стороны ответчиков не были удовлетворены судьей.

Также сторона ответчиков подала ходатайство о прекращении производства по иску Станислава Шевчука, основаниями также является по мнению представителя Конституционного суда сомнения о беспристрастии судьей. Суд отправился в совещательную комнату.

Все ранее поданные заявления и ходатайства стороной ответчика суд не удовлетворил. В то же время представитель Конституционного суда подготовил ряд других ходатайств - письменный отвод судьей, возвращение дела на стадию подготовительного производства, ходатайство относительно того, что в КС нет вакансий за квотой Верховной Рады за которой Шевчук и был избран, к тому же сейчас еще один судья - Пасенюк пытается восстановиться в должности и тоже был избран за квотой ВР.

Советник Шевчука Денис Невьядомский написал в Facebook, что представитель КСУ закончил "свою монотонную речь на высокой ноте, перешедшей в фальцет и жесткий пафос (чем породил переполох среди придремнувших журналистов) о том, что восстановление Шевчука на должности председателя КСУ приведёт к параличу всех ветвей властей и экономическому кризису (да-да, доллар по 60)". "Блин, а я поменять хотел сегодня. Пдожду теперь пару дней", - с иронией отметил юрист.

Фото: facebook.com

Фото: Страна.ua

Затем стороны процесса перешли к заявлению своих позиций относительно дела - истец заявляет причины подачи иска "Станислава Шевчука уволили за дисциплинарный поступок. Но я не нашел в законодательстве ни одного нормативно- правового поступка тем более главы КС. Нет дисциплинарного статута, нет никакого определения дисциплинарного поступка. Именно при таких обстоятельствах не возможно привести к ответственности человека. Шевчука увольняют с должности судьи, хотя претензии были именно, как к главе. Но как можно уволить человека за дисциплинарный поступок, если нет никакого определения этому проступку", - заявил адвокат Андрей Федур.

Сторона ответчика выступала более 15 минут, постоянно ссылаясь на различные нормы и статьи. "Это увольнение относится к юрисдикции КС, а значит не может быть пересмотрено. У нас в кодексах админсуддейства не указаны нормы процессуальные по восстановлению, то есть не могут быть поданы обжалования. Да, у нас нет понятий и критерий определения дисциплинарным поступкам, но принятие вида определённого решения исходит из собственного усмотрения" - заявил представитель КС



По словам представителя КС, публичные заявления Станислава Шевчука, что "он не приведет к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы" якобы дискредитируют должность главы КС и свидетельствуют о вмешательстве в процесс приведения к присяге.

Сторона ответчика в качестве доказательств добавила скрины, как разные СМИ цитировали заявление Шевчука "Стране" о том, что он не будет приводить к присяге президента в случае фальсификации выборов. Больше всего недоумение у судьи вызвали скрины с сайтов "ДНР". Но в КС объяснили, что решили показать, как распространилась информация, а именно в "ДНР" и в РФ.

После изучения трех томов доказательств сторона ответчика попросила судью дать время для подготовки к дебатам, так как эта часть процесса требует тщательной подготовки. Такое прошение судья отклонил и после недолгих дебатов он удалился в совещательную комнату для вынесения решения. Объявлен перерыв ориентировочно на час.

Напомним, что судья рассматривает дело о восстановлении Шевчука в должности главы Конституционного суда под грудой бумаг.

Также мы писали о том, что Конституционному суду отказали в приостановлении дела в восстановлении Шевчука на посту главы КС.