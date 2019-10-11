10 октября на экраны украинских кинотеатров вышел украино-американский боевик "Захар Беркут" с бюджетом около 113 млн грн. Ленту снимали в Карпатах по сюжету одноименной повести Ивана Франко. Главную роль сыграл американский актер Роберт Патрик, известный по роли плохого робота Т 1000, преследовавшего Терминатора в фильмах со Шварценеггером. Фильм заточен под международный прокат (в оригинале его название "The Rising Hawk" - Ред.), поэтому его снимали сразу на английском, а главные роли достались американским и британским актерам. Американцы отвечали за переговоры с международной командой актеров и продвижение, украинцы взяли на себя творческую и содержательную часть. Права на показ приобрели США, Испания, Япония, Италия, Южная Корея, Индия, Молдова.

Первые отзывы о ленте в основном положительные. Некоторые зрители пишут, что фильм получился мирового уровня и на него нужно обязательно идти, другие отмечают, что местами сюжет слишком затянут и скучноват, а украинский "Захар Беркут" получился слишком американо-британским и даже Карпаты там напоминают то ли шотландские холмы, то ли Кордильеры.

Мы собрали информацию о "Захаре Беркуте" перед долгими выходными, когда многие украинцы будут выбирать, на какой фильм сходить во время уикенда.

Как снимали фильм, сюжет, трейлер

В открытых источниках сообщается, что общий бюджет картины составил 113,5 млн грн. Из них 29,8 млн грн выделило Госкино. Фильм снимали компании Kinorob и Cinema Day. Режиссеры - украинец Ахтем Сейтаблаев и американец Джон Винн.

За плечами Сейтаблаева такие ленты, как "Киборги" (2017), "Чужая молитва" (2017). Он работал над сериалом "Доброволец" для канала ICTV, который еще не вышел в телеэфир. Кстати, продюсером сериала стал шоумен Игорь Кондратюк, он же кум супруги режиссера.

Джонн Винн - не особо известный режиссер. Все что удалось найти в его творческой копилке - несколько короткометражек. Последняя - "Call to Heroes" (2015) с бюджетом 50 тыс долларов.

Саундтрек к ленте записал "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Песня называется "Перевал".

Интересно, что "жидкий Терминатор Т 1000" Роберт Патрик, сыгравший Захара Беркута, публиковал фото со съемок. На них он скромно завтракает на фоне украинских гор. Позже в его Инстаграме появились слова, что с украинской группой ему работалось замечательно, и вообще было большим открытием приехать в Украину, которую он назвал относительно молодой страной, где царит дух свободы.

Остальные большие роли тоже достались иностранным актерам. Боярина Тугара Волка сыграл Томми Флэнаган, его дочь Мирославу - Поппи Дрейтон, сына Максима Беркута - Алекс МаксНиколл.

Украинские актеры сыграли второстепенные роли почти без слов. Андрей Исаенко сыграл немого кузнеца Петра, Олегу Волощенко досталась роль молчаливого убийцы Гарда, Алина Коваленко воплотила на экране образ тихой жены Ивана.

Действия происходят в 13 веке, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой двигалась на Запад, сметая все на своему пути. Кочевники остановились у карпатских гор, когда местные охотники освободили пленных. Хан желает отомстить, противостоять ему вызвалась местная община во главе с уважаемым знахарем и охотником Захаром Беркутом.

Для съемок сшили около полутысячи костюмов, долго подбирали местность. Но в итоге часть съемок прошла в декорациях на киностудии. Например, там соорудили знаковое ущелье, поскольку в подходящих местах съемки оказались слишком проблемными: добираться оказалось долго, вид часто закрывал туман, рядом не было отелей, где можно было бы разместить американских актеров.

Что было на премьере в Киеве

Премьера, до показала в кинотеатрах, состоялась во Львове - 7 октября.

В Киеве допремьерный показ был 9 октября. На него пришли много известных украинцев.

Режиссеры Джон Винн и Ахтем Сейтаблаев/facebook.com/pg/ZakharBerkutFilm

Освобожденный режиссер Олег Сенцов/facebook.com/pg/ZakharBerkutFilm

Телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадча/facebook.com/pg/ZakharBerkutFilm

Телеведущая Надежда Матвеева/facebook.com/pg/ZakharBerkutFilm

На премьеру пришел экс-министр культуры Евгений Нищук/facebook.com/pg/ZakharBerkutFilm

Святослав Вакарчук/facebook.com/pg/ZakharBerkutFilm

Зрителей развлекали шоу в духе исторического сюжета фильма с лошадьми, всадниками, огненным шоу и барабанами.

Фото: facebook.com/pg/ZakharBerkutFilm

А в холле кинотеатра "Киевская Русь" организовали выставку памятной монеты, посвященной фильму, выпуску которой поспособствовал "Ощадбанк".

Первые отзывы на фильм "Захар Беркут"

"Кино мирового уровня"

В соцсетях можно увидеть много положительных отзывов.

"Очень качественный фильм мирового уровня. Интересно, красиво, хорошая игра актеров. Конечно, не "Троя", но намеки есть. Смотреть стоит, причем в кинотеатре - пейзажи невероятные".

"Очень крутой фильм украинского производства! Рекомендую посмотреть!"

"Это очень крутой фильм!!! С первой минуты он завораживает своим кадром ... сценарием и светом... Снято очень эмоционально. Фильм не оставит вас равнодушным!!!

Он передает важное ... ВЕРУ, непокорность, преданность! Даже ... когда ты остаешься один ... ты можешь изменить все, если не сдаешься!!!

Этот фильм рекомендую посмотреть каждому гражданину!!!!

Это ооочень сильный фильм!!! Я покайфувала от просмотра! Он объединяет!

И еще раз доказывает, какая украинская нация сильна! Отважная! Независимая! Умная ... Любящая!!"

"Сейчас обязательно будут отзывы, в которых кому-то что-то не так. Но Захар Беркут - максимально сильно запал мне в душу. Вместе к победе".

"Немого скучное и слишком американское"

Впрочем некоторые зрители отметили, что хоть фильм в целом и классный, но местами провисал сюжет и становилось скучно, однако к финалу он раскачался.

Также некоторые пишут, что книга Ивана Франко все-таки интереснее, а в свежей ленте, которую опять же зритель назвал неплохой, было "немного слишком банального американского стиля, затянутые эпизоды с умирание героев, киноляпы и какой-то простенький конец". А укаинские Карпаты почему-то смахивали на Шотландию или Кордильеры.