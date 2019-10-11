По мнению главы Кремля Владимира Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить разведение сил в Золотом и Петровском из-за националистов и отсутствия политической воли пресечь их действия. Как передает ТАСС, такое мнение президент РФ высказал 11 октября в столице Туркменистана Ашхабаде, где проходит заседание Совета глав государств СНГ.

Путин намекнул, что Зеленский пасует перед националистическими формированиями, которые диктуют свои условия.

"Вот, что мы сейчас наблюдаем? Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - сказал президент России.

Он напомнил, что представители так называемых непризнанных республик "ЛНР и "ДНР" дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению, пуская белую ракету. Но с украинской стороны не последовало реакции.

"С той стороны ничего нет, никакого ответа. Мы знаем, почему. Националисты пришли туда и не дают армии уйти. Говорят, если армия уйдет, мы станем. Армия не уходит. Но здесь нужно, нужно проявление политической воли. Поэтому считаю нужным поддерживать не конкретных людей, а проводимую ими политику", - резюмировал Путин.

"Страна" отслеживала события 9 октября, когда было сорвано разведение войск на Донбассе.

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