Канадского бизнесмена ограбили в аэропорту "Борисполь" во время прохождения осмотра личных вещей. Об этом в Facebook сообщил пользователь Олег Семенов.

Гражданин Канады бизнесмен Андрей Москалев утверждает, что 9 октября в аэропорту "Борисполь" таможенники заменили его 8 тысяч долларов на поддельные. После происшествия он подал заявление полицию и направил открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я был ограблен в аэропорту Борисполь 9 октября 2019 года сотрудниками аэропорта. Деньги, которые я представил, были заменены таможенниками, которые выполнили мою проверку багажа. Я уже подал официальный полицейский отчет (у меня есть копия), связался с должностными лицами аэропорта и посольством Канады, но есть небольшая надежда, что мои деньги будут возвращены", - написал в нем Москалев.

По его словам, он уже несколько лет проводит в Украине семинары для детей и взрослых в области новейших технологий. Бизнесмен выражает надежду, что власть повлияет на ситуацию, когда "иностранные гости, бизнесмены, инвесторы могут быть ограблены при въезде в страну".

Скиншот, фото: Facebook/ Олег Семенов

Напомним, у бизнесмена прямо в лобби гостиницы Хаятт в Киеве воры-профи украли $35 000.

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