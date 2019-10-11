Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) выступил с резкой критикой инициативы министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, который предложил ввести уголовную ответственность за фейки и манипуляции в СМИ.

Свое видение процесса глава НСЖУ изложил в Facebook.

"Это дикость. К сожалению, каждая новая власть начинает свою работу с желания ограничить СМИ. И при Януковиче, и при Порошенко их окружения пытались ввести уголовную ответственность за клевету. Ни у одного не получилось. Жаль, что команда Зеленского повторяет их ошибки. Атаки на медиа и ограничения свободы слова не помогли старым властям, не помогут и новой.

В Украине невозможны цензура и ограничения свободы СМИ. Удивляюсь, как у бывшего медийщика возникло желание ограничить свободу своих бывших коллег.

Да, бороться с манипуляциями, ботофермами и фейками надо. Но не за счет запугивания критических или неудобных СМИ и журналистов. Надеюсь, господин министр ознакомится с "передовым" опытом подобной криминализации в Турции, России и Малайзии. Где первыми жертвами таких законов стали правда и критика, а не фейки", - написал Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Зеленский сделал вид, что ничего не знает про угрозу закрытия телеканалов 112 и NewsOne.