Богдан во время пресс-марафона Зеленского ставил рожки и категорично отказывал СМИ в интервью
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который присутствовал на пресс-марафоне президента Владимира Зеленского с журналистами в четверг, 10 октября, наотрез отказался общаться со СМИ. Об этом сообщает сайт телеканала NewsOne.
Представители СМИ пытались взять комментарий у Богдана. Однако он был категорически против.
Глава ОПУ отметил, что ничего не будет говорить, потому что это пресс-конференция Зеленского. "Вы украинский понимаете? А какое слово вы не поняли? Я не комментирую ничего. Я могу вам это повторить еще на русском и английском", - начал нервничать руководитель Офиса президента.
Журналист напомнил Богдану его слова о том, что "новой власти СМИ не нужны".
Также корреспонденты запечатлели, как глава ОПУ ставит "рожки" журналисту "Страны" Владу Бовтруку.
Фото: Страна.ua
Видео: facebook.com
Напомним, что Зеленский на пресс-марафоне, что не будет увольнять Богдана, несмотря на его скандалы.
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