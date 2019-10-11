Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который присутствовал на пресс-марафоне президента Владимира Зеленского с журналистами в четверг, 10 октября, наотрез отказался общаться со СМИ. Об этом сообщает сайт телеканала NewsOne.

Представители СМИ пытались взять комментарий у Богдана. Однако он был категорически против.

Глава ОПУ отметил, что ничего не будет говорить, потому что это пресс-конференция Зеленского. "Вы украинский понимаете? А какое слово вы не поняли? Я не комментирую ничего. Я могу вам это повторить еще на русском и английском", - начал нервничать руководитель Офиса президента.

Журналист напомнил Богдану его слова о том, что "новой власти СМИ не нужны".

Также корреспонденты запечатлели, как глава ОПУ ставит "рожки" журналисту "Страны" Владу Бовтруку.

Фото: Страна.ua

Видео: facebook.com

Напомним, что Зеленский на пресс-марафоне, что не будет увольнять Богдана, несмотря на его скандалы.

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