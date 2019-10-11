Сегодня, 11 октября, в столице Норвегии Осло Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира 2019 года. Им стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Об этом сообщает премия в своем Twitter.

Фото: twittter.com/ @nobelprize

Абий Ахмед Али подписал мирное соглашение со своим коллегой из Эритреи Исайей Аферки. Ранее он назывался в числе фаворитов.

В этом году на премию претендовал 301 кандидат, из которых 223 - это частные лица и еще 78 - различные организации. Американский журнал Time называл в числе наиболее вероятных претендентов шведскую активистку Грету Тунберг, которая прославилась своими акциями протеста и выступлениями на тему изменения климата.

Напомним, что Нобелевскую премию-2018 получила польская писательница украинского происхождения.

Также "Страна" писала о том, что известно о польской писательнице, которой дали Нобелевскую премию по литературе.