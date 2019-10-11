У россиян стал наблюдаться нездоровый интерес к могилам родственников Анастасии Заворотнюк.

Как сообщают российские СМИ, и журналисты, и другие граждане начали активно посещать Анкудиновское кладбище. Оно располагается возле поселка Внуково.

На этом подмосковном кладбище похоронен отец Анастасии – телережиссер Юрий Заворотнюк, который скончался четыре года назад. А также старший брат актрисы Святослав, умерший год назад от перитонита.

Могила Юрия Заворотнюка. Фото: Дни.ру

Могила Святослава Заворотнюка и его супруги. Фото: Дни.ру

В частности, люди пытаются выяснить информацию, опубликованную СМИ - о том, что на этом некрополе появилась неизвестная могила. Некоторые решили, что Анастасия Заворотнюк уже умерла и ее тайно похоронили. Хотя такая вероятность, конечно, стремится к нулю.

Также поклонники певицы внимательно изучают, не вырыта ли для Заворотнюк могила рядом с отцом и братом, ходят вокруг них. Однако, как оказалось, на участке для новой могилы даже нет места.

Православный батюшка из местного поселка в интервью журналистам рассказал, что незадолго до печальных событий 48-летняя Анастасия зачастила на сельское кладбище в Анкудиново. Она часто посещала могилы отца и брата.

Анастасия Заворотнюк - последние новости

СМИ сообщили новость, что в клинике, где сейчас лежит Заворотнюк, появился информатор. Он обратился в редакцию одного из московских медиа с предложением провести интервью с актрисой. За свои услуги мужчина попросил 800 тысяч рублей (300 тысяч гривен). Однако сотруднику клиники было отказано.

Учитывая огромный объем информации относительно актрисы, на ее защиту стал популярный российский поп-певец Стас Михайлов. Он опубликован в Инстаграме фото семьи и артистки и призвал не верить верить сплетням, которые распространяются вокруг "няни".

За добрые слова Стаса Михайлова в комментариях поблагодарила дочь Заворотнюк Анна (на фото справа). Хотя сама она, невзирая на состояние матери, не устает публиковать фото своих модных образов.

Скриншот поста Стаса Михайлова в Инстаграме

По последний данным, состояние здоровья Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Подробнее...