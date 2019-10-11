На следующий день, после того, как президент Украины Владимир Зеленский побил рекорд Александра Лукашенко по продолжительности общения с журналистами, глава белорусского государства направил ему приглашение посетить Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Приглашение содержалось в письме, адресованном Зеленскому, где он поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире на II Форуме регионов Беларуси и Украины.

"Президент пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

"Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога", - заявил Лукашенко.

Напомним, Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире 4 октября.

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