Одесский городской голова Геннадий Труханов ушел в отпуск на две недели - с 9 по 21 октября. Распоряжение об отпуске появилось на официальном сайте Одессы.

В документе, подписанном Трухановым, сказано, что это отпуск еще за позапрошлый и прошлый годы.

"Согласно ст. 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", ст. 21 Закона Украины "О службе в органах местного самоуправления", ст. 4, 10 Закона Украины "Об отпусках" и ст. 74 КЗоТ Украины отбываю в ежегодный отпуск на 12 календарных дней за период 28 ноября 2017 - 27 ноября 2018 г.", - говорится в распоряжении.

Отдыхающего Труханов на посту мэра временно подменит его первый заместитель Анатолий Орловский.

Местное издание "Украинская служба информации - Одесса" обратило внимание на одну странность: распоряжение появилось еще 7 октября, а на сайте было обнародовано только 10 октября. Причем накануне рабочего визита в Одессу президента Владимира Зеленского. По мнению одесских журналистов, сегодняшняя ситуация похожа на аналогичную, когда в НАБУ изучали аферу с покупкой Евромэрии. По их словам, глава города резко высказался о руководстве страны и теперь занял выжидательную позицию, уйдя в отпуск.

К тому же во время пресс-марафона глава государства довольно резко отмежевался от Труханова. Он сказал, что не имеет никаких отношений с мэром Одессы и хочет, чтобы Труханов "изменил подход к Одессе, чтобы они почистили от криминалитета Одессу". Зеленский пообещал в случае невыполнения этого сделать все, "чтобы сменить там всех".

Ранее "Страна" сообщала, что летом прокуратура попросила районный суд Одессы приговорить Труханова к 12 годам заключения за присвоение 92,7 млн гривен при покупке здания завода "Краян".

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