Паралимпийский медалист взобрался на крышу самолета British Airways в аэропорту Лондона в рамках длительных протестов группы Extinction Rebellion, которая выступает за борьбу с климатическими изменениями. Об этом сообщает BBC.

Велосипедист-паралимпиец Джеймс Браун, цепляясь за фюзеляж самолета, следовавшего в Амстердам, снял себя на крыше самолета и провел прямую трансляцию в интернете.

Фото: Скриншот

При этом он признался во время трансляции, что боится высоты, ему холодно и он надеется, что его скоро снимут с крыши. "Все дело в климатическом и экологическом кризисе. Мы протестуем против бездействия правительства в вопросах климата и экологии. Они объявляют климатическую чрезвычайную ситуацию и ничего с этим не делают", - сказал мужчина.

Фото: Скриншот

Комиссар столичной полиции Крессида Дик описала акцию как "безрассудную, глупую и опасную". Еще один мужчина отказался сесть на свое место в самолете, задержав вылет почти на два часа.

Оба они купили билеты на самолет и прошли контроль безопасности аэропорта.

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