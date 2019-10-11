Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет разработана специальная программа поддержки вернувшихся из российского плена. О планах власти насчет помощи пленным глава государства рассказал во время пресс-марафона 10 октября.

Одна из журналисток поинтересовалась у Зеленского, как государство будет помогать трем с лишним тысячам граждан, прошедшим через плен, среди которых много гражданских лиц.

Президент ответил, что необходимо оказывать таким людям поддержку и обязательно присваивать им особый статус. По его словам, Министерство ветеранов еще слишком недолгое время работает над этой проблемой, но обязательно ее изучит.

"Мы поставили задачу. У нас есть, вы же знаете, Министерство ветеранов, и у нас есть новое правительство. Мы поставили задачу, я подписывал даже указы для того, чтобы люди предложили всю эту программу. Ну сколько Минвет работает, новый министр? К сожалению, до этого не разработали. Может, что-то там было... Но мы встречались с ветеранами и говорили об их квартирах, условиях и прочем. Планируем. Хотим", - сказал президент.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Также Зеленский добавил, что для недопущения появления новых пленных нужно провести переговоры в нормандском или минском форматах.

"А если мы не договоримся в нормандском формате или в Минске, мы еще с вами будем знаете, сколько людей принимать? Тогда будет другая история, и тогда мы должны с вами будем принимать всех тех, кто действительно украинец, кто хочет жить в этой стране. И тогда может стать вопрос, знаете какой? О миллионе человек. Просто плюс еще миллион как минимум. Как минимум. Я не знаю, сколько приедет. Это очень сложная ситуация, поэтому хотим пока что план А, а потом - план Б", - резюмировал глава государства.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными по формуле "35 на 35".

Вскоре после него заговорили о скором втором большом обмене.