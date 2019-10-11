Сегодня, 11 октября, грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДР Конго. Об этом сообщается в опубликованном в Twitter коммюнике.

Фото: twitter.com

Известно, что самолет вылетел из аэропорта Гомы в четверг, 10 октября, в 13:32 по местному времени (15:32 по Киеву) и направился в Киншасу. Пилоты перестали выходить на связь с центром управления примерно спустя час. В районе предполагаемого исчезновения начата поисково-спасательная операция.

Управление гражданской авиации направило запросы находящимся на маршруте станциям, однако они не предоставили никаких новых сведений о местоположении самолета.

Самолет обеспечивал перевозки президента Феликса Чисекеди. Ведется поисково-спасательная операция. На борту находились 4 пассажира и 4 члена экипажа.

Напомним, что сегодня в Кении потерпел крушение частный самолет, сведений о жертвах пока нет.

Также мы писали о том, что пару дней назад в Ирландии разбился самолет, погибло два человека.