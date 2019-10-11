Во Львове приостановили подачу тепла в бюджетные организации: школы, детские сады, больницы и учреждения культуры. Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

По словам заместителя городского головы Львова по гуманитарным вопросам Галины Сличной, синоптики прогнозируют потепление до +20 градусов. Поэтому с 11 октября власти города решили приостановить подачу тепла в бюджетные учреждения.

В горсовете Львова напомнили, что по распоряжению городского головы отопительный сезон в школах, садах, учреждениях здравоохранения и культуры стартовал 4 октября. Распоряжение составлено на основании обращений руководителей перечисленных учреждений.

Отопительный же сезон для населения начнется в зависимости от погодных условий - если в течение трех суток средняя температура не будет превышать + 8 градусов Цельсия.

Как ранее сообщала "Страна", во время пресс-марафона 10 октября президент Зеленский заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Украине.

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