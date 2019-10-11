11 октября в рамках отбора на Евро-2020 состоится матч между сборными Украины и Литвы. "Страна" будет вести онлайн Украина - Литва за час до стартового свистка.
Что известно об игре накануне, где и когда смотреть футбол сегодня.
Где и когда смотреть Украина - Литва
Начало матча в 21:45. Место проведения - Харьков, стадион "Металлист". Трансляция и прямой эфир будут доступны на двух украинских каналах - Футбол 1 и ТРК Украина. Также, не прибегая к пиратским ресурсам, легально его можно будет посмотреть на платном сервисе Oll.tv (подписка обойдется в 89 грн в месяц).
Положение в группе отбора на Евро - 2020
Украина попала в группу В отборочного этапа на Евро-2020. Соперники нашей сборной за право участвовать в чемпионате Европы по футболу - Португалия, Литва, Люксембург, Сербия.
Подопечные Андрея Шевченко лидируют в своей группе. Они выиграли 4 из 5 матчей отбора, сыграв вничью с португальцами на выезде.
|И
|В
|Н
|П
|Разница мячей
|Очки
|1. Украина
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2. Португалия
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|3. Сербия
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|4. Люксембург
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|5. Литва
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
11 октября состоится ответный матч, первый сборные двух стран провели в сентябре, тогда Украина на выезде обыграла хозяев с разгромным счетом 3:0.
Наши футболисты в двух шагах от гарантированного выхода на Евро-2020, им нужно занять одно из двух первых мест, а для этого набрать 4 очка в трех оставшихся играх. Так что сегодняшний матч очень важен, украинцам нужна победа.
Что касается состояния игроков, то не в строю только травмированный защитник Никита Бурда, остальные футболисты в хорошей форме.
Украина - Литва прогнозы
Ставки у букмекеров свидетельствуют о том, что большинство считает наиболее вероятной победу Украины, ощутимо меньше ставят на ничью и меньшинство уверены в победе литовцев сегодня.