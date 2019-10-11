11 октября в рамках отбора на Евро-2020 состоится матч между сборными Украины и Литвы. "Страна" будет вести онлайн Украина - Литва за час до стартового свистка.

Что известно об игре накануне, где и когда смотреть футбол сегодня.

Где и когда смотреть Украина - Литва

Начало матча в 21:45. Место проведения - Харьков, стадион "Металлист". Трансляция и прямой эфир будут доступны на двух украинских каналах - Футбол 1 и ТРК Украина. Также, не прибегая к пиратским ресурсам, легально его можно будет посмотреть на платном сервисе Oll.tv (подписка обойдется в 89 грн в месяц).

Положение в группе отбора на Евро - 2020

Украина попала в группу В отборочного этапа на Евро-2020. Соперники нашей сборной за право участвовать в чемпионате Европы по футболу - Португалия, Литва, Люксембург, Сербия.

Подопечные Андрея Шевченко лидируют в своей группе. Они выиграли 4 из 5 матчей отбора, сыграв вничью с португальцами на выезде.

И В Н П Разница мячей Очки 1. Украина 5 4 1 0 11 - 1 13 2. Португалия 4 2 2 0 10 - 4 8 3. Сербия 5 2 1 2 10 - 12 7 4. Люксембург 5 1 1 3 5 - 8 4 5. Литва 5 0 1 4 4 - 15 1

11 октября состоится ответный матч, первый сборные двух стран провели в сентябре, тогда Украина на выезде обыграла хозяев с разгромным счетом 3:0.

Наши футболисты в двух шагах от гарантированного выхода на Евро-2020, им нужно занять одно из двух первых мест, а для этого набрать 4 очка в трех оставшихся играх. Так что сегодняшний матч очень важен, украинцам нужна победа.

Что касается состояния игроков, то не в строю только травмированный защитник Никита Бурда, остальные футболисты в хорошей форме.

Украина - Литва прогнозы

Ставки у букмекеров свидетельствуют о том, что большинство считает наиболее вероятной победу Украины, ощутимо меньше ставят на ничью и меньшинство уверены в победе литовцев сегодня.