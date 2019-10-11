В пятницу, 11 октября, в Окружном административном суде Киева началось слушание дела относительно экс-главы Конституционного суда Станислава Шевчука, который пытается восстановиться в должности. Несмотря на то, что сегодняшнее слушание должно было начаться с рассмотрения сути дела, стороны ответчиков - представители Конституционного суда заявили два заявления об отводе судей.

Об этом передает корреспондент "Страны" из зала суда.

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Первый отвод касается того, что 7 октября судья не упоминал во время слушания ряд обстоятельств, которые по мнению стороны ответчиков являются важными. Ответчик привел пример того, что на последнем судебном слушании судья не спросил о важном, по его мнению, пункте - "Хотят ли стороны судебного процесса мирным путем урегулировать конфликт?".

Второе заявление об отводе касается того, была ли подана дисциплинарная жалоба за подписью главы Конституционного суда в Высший совет правосудия. По словам ответчика имеются сомнения относительно беспристрастия Фемиды, в то время, как представители стороны защиты Станислава Шевчука считают, что подобный отвод используют исключительно для затягивания дела.

Все два заявления стороны ответчиков не были удовлетворены судьей. Также сторона ответчиков подала ходатайство о прекращении производства по иску Станислава Шевчука, основаниями также является по мнению представителя Конституционного суда сомнения в беспристрастности судей.

После ухода в совещательную комнату судья отказал и в этом ходатайстве, но защита готовит новые.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Конституционному суду отказали в приостановлении дела в восстановлении Шевчука на посту главы КС.