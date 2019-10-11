Полиция составила админпротокол за мелкое хулиганство на угрожавшего убить президента Владимира Зеленского жителя Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом сообщила представитель пресс-службы Национальной полиции области, пишут Украинские Новости.

Мужчину в ночь на 9 октября сотрудники полиции задержали по улице Соборности в Металлургическом районе города. "Составлен административный протокол за мелкое хулиганство", - уточнили в полиции.

Пресс-служба отметила, что мужчин был неадекватным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. О подозрительном гражданине в полицию сообщили бдительные горожане, мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского".

Напомним, что у Зеленского сообщили, что автору ролика, в котором Зе сбивает фура, грозит 5 лет тюрьмы.

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