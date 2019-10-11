В Кении при вылете из столичного аэропорта Уилсона рухнул самолет. Об этом сообщается в Twitter новостного портала новостей Найроби Nairobi News.

Из Найроби лайнер должен был лететь во второй по величине город Кении Момбасу.

Скриншот: Twitter/ Nairobi_News

По информации западных СМИ, рухнувший самолет принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited. Это турбовинтовой Fokker 50, произведенный в Нидерландах в 1992 году.

Сведений о жертвах катарстрофы пока не поступало.

Напомним, 4 октября подо Львовом упал грузовой самолет Ан-12, летевший из Испании в Турцию. Пять человек из находившихся на борту восьмерых людей погибли.

А четырьмя днями позже в Германии потерпел крушение истребитель американских военно-воздушных сил F-16.