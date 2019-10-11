Совбез ООН не смог согласовать заявление по операции Турции в Сирии, сообщает DW. Страны ЕС призывали к приостановке военных действий. В то же время Россия призывала к сдержанности и прямому диалогу между двумя странами, а затем отказалась подписывать совместное заявление.

По словам представителя РФ в ООН Василия Небензя, любое заявление организации "должно учитывать и другие аспекты сирийского кризиса". Отмечается, что Германия, Франция, Великобритания, Бельгия и Польша призвали Турцию "прекратить односторонние военные действия", а США предупредили Турцию о последствиях.

Напомним, что 9 октября турецкие войска вошли на территорию Сирии в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн. Позже эту информацию официально подтвердил и президент Турции Реджеп Эрдоган. В связи с этим автономное правительство сирийских курдов объявило трехдневную всеобщую мобилизацию.

Напомним, что Турция отчиталась о первых потерях во время сирийской операции.

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