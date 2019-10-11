Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал письмо, которое свидетельствует о вмешательстве Украины в выборы главы Белого дома 2016 года. Распечатка электронного послания появилась в Twitter юриста.

В комментарии к документу Джулиани заявил, что представляет "один из многих примеров, доказывающих сговор между украинскими чиновниками и Клинтон/DNC (Национальным демократическим комитетом, который является официальным руководящим органом Демократической партии США).

Скриншот: Twitter/ rudygiuliani

По словам адвоката, представленное письмо - часть переписки между Али Калупа (консультантом DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC) от 3 мая 2016 года. В послании говорится, что Калупа общался в библиотеке Конгресса с делегацией из 68 украинских журналистов, которые прибыли в США на форум Open World Society.

На встрече зашла речь о Поле Манафорте - в то время председателе предвыборного штаба Дональда Трампа. Автор пишет, что он пригласил Майкла Исикоффа, с которым работал последние несколько недель, чтобы познакомить его с украинцами.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце сентября Джулиани на канале Fox News показал часть своей переписки с Куртом Волкером.

Мы также писали о вчерашнем аресте в США двух бизнесменов родом из СССР, которые помогали Джулиани расследовать украинское дело Джо Байдена.