В Украине закручивается интрига вокруг встречи "нормандской четверки" по Донбассу.

Эта встреча упирается в два условия Москвы. Первое - разведение войск в Петровском и Золотом, которое пока срывается. А после него - предварительное согласование итогов саммита Зеленского, Путина, Макрона и Меркель.

То есть в России хотят встречи, на которой можно будет поставить подписи под заранее подготовленным решением. Зеленский же вчера на пресс-конференции дал понять, что видит нормандский саммит лишь как обмен мнениями по Донбассу.

Германия и Франция занимают нечто среднее между этими полюсами. Они выступают за скорейшую встречу с минимум предварительных условий. При этом давят на Киев, чтобы он выполнял требования Москвы - результатом чего стало подписание в Минске "формулы Штайнмайера". А также объявление о дате разведения войск - на 7 октября.

Но после демаршей националистов в Киеве и на линии фронта в Золотом развод сорвался.

И уже на пресс-конференции Зеленский признал, что без выполнения этого условия четверка не соберется.

Какие есть дальнейшие варианты развития событий разбиралась "Страна".

Позиция ЕС и России

Как стало понятно за последние несколько месяцев - встречи в нормандском формате больше добивается Украина. Зеленскому нужны громкие успехи на ниве окончания войны - он жаждет показать Украине и миру, что "процесс пошел".

Его активно в этом поддерживают и Германия с Францией. На следующей неделе они должны, по словам украинского президента, предложить новую дату встречи в Нормандском формате.

Мотивация лидеров Евросоюза понятна - они хотят быстрее урегулировать вопрос Донбасса, прекратить военный конфликт и, возможно, ослабить санкции против России.

Хотя бы потому, что ситуация в Украине может без этих мер в любой момент опрокинуться в большую войну на границах Евросоюза. Что ударит по его экономике и энергетической безопасности.

Но и в условиях мира Европе нужна более дружественная, чем сейчас, Россия - о чем открыто заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Поэтому новому президенту Зеленскому в ЕС настоятельно рекомендуют возобновить движение по карте Минских соглашений и закончить конфликт. И это пока единственный маршрут, по которому согласна следовать Москва.

Потому именно Кремль озвучивает условия встречи, которые последовательно выполняются Украиной под аплодисменты Запада.

Правда, сейчас это выполнение забуксовало. Киев под давлением националистов остановил разведение войск. У Зеленского тянут время, чтобы понять, чего стоит вспыхнувший майдан и будет ли он расширяться, что, возможно, будет понятно после акции националистов 14 октября в Киеве. Хотя внешне ситуация выглядит проще - Зе прогнулся под Штайнмайер-майдан.

И вчера Москва сделала официальный комментарий по этому поводу. Она обвинила Украину в срыве разведения войск.

"Украинская сторона вчера (9 октября - Ред.) под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения", - сказал помощник Путина Юрий Ушаков.

Также он заметил, что в России вызывает озабоченность попытки отдельных украинских сил срывать подписанную недавно "формулу Штайнмайера".

"И, конечно, у нас вызывают серьезную озабоченность попытки некоторых сил на Украине саботировать и данную договоренность, и вообще процесс урегулирования", - отметил представитель Кремля.

Он выразил надежду, что процесс разведения сил в Золотом и Петровском сдвинется с мертвой точки и "после этого можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в нормандском формате".

Сегодня Владимир Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведение. "Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Но здесь нужно, нужно проявление политической воли", - сказал президет РФ.

Днем ранее Ушаков озвучил еще одно условие, которое может еще дальше отодвинуть саммит "четверки":

"И, конечно, перед саммитом нужно согласовать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне. Без тщательной подготовки, мы считаем, что такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал".

То есть, Москва обвиняет именно Украину и ее "безвольное" руководство в срыве отвода войск. И напоминает - если даже разведение состоится, еще надо решить, что Зеленский с Путиным подписывать будут.

На этот счет уже высказался и глава МИД России Сергей Лавров. Он предположил, что Украина попытается на встрече в Нормандском формате выхолостить Минские соглашения - отменить автономию Донбасса и амнистию.

Учитывая, что сказал Зеленский на вчерашней пресс-конференции - так примерно и есть. А значит исполнить последнее условие РФ видится задачей посложнее, чем отвести войска на километр назад.

Шесть пунктов Зеленского для Нормандии

Вчера украинский президент дал большую пресс-конференцию, которая длилась 14 часов. Примерно половина вопросов касалась Донбасса. Из них больше половины - встречи в Нормандском формате.

Из ответов Зеленского стало немного понятно, как он видит свидание "четверки". Тезисно эта схема выглядит следующим образом:

Зе везет "четверке" свои предложения по Донбассу и начинает вести по ним торг. Предложения, конечно, заранее ни с кем не согласованы. Выборы на Донбассе Зе предлагает проводить в условиях вывода российских войск и без подведения украинских. На встрече Зеленский предлагает передать украино-российскую границу миротворцам. Когда именно - президент не конкретизирует. Но, по логике вещей - перед выборами. Это даст Зеленскому возможность говорить о том, что "граница на замке" и выборы проводить можно. Для наблюдения за выборами в "ЛДНР" вводится полицейский контингент (и полиция недавно рапортовала, что подготовила уже 800 человек для выполнения этой задачи). Отдельный разговор на саммите - закон об особом статусе Донбасса, который Зеленский планирует переписать, очертив там некие "красные линии".



Судя по заявлениям президента - и вчерашним, и более ранним - речь идет об обрезании автономии региона в составе Украины (своя милиция, суды, независимые от Украины отношения с РФ и культурно-языковая независимость).



"Автономия - это и есть отделение Донбасса. Я не готов давать Донбассу статус автономии", - заявил вчера президент.



Также речь пойдет и об избирательной амнистии сепаратистам - хотя в Минских соглашениях она абсолютная.

Таковы "шесть пунктов Зеленского", которые он в том или ином виде упоминал вчера во время пресс-марафона в Киеве. Насколько реализуемы эти предложения?

Москва, как уже упоминалось, выступает против саммита с элементами торга. Торговаться РФ предлагает в Минском формате, и лишь после консенсуса там - выходить с общим проектом решения на саммит "четверки".

Далее вопрос "вывода российских войск". Россия никогда не признавала их наличия на Донбассе. Поэтому сложно себе представить, что РФ подпишется их оттуда вывести.

Возможно, Зе обставит этот вопрос как вывод вообще всех вооруженных формирований из "ЛДНР" (то есть их "армейских корпусов"). Но их сепаратисты официально именуют "народной милицией", которая предусмотрена Минскими соглашениями, а потому распускать их не будут.

К слову, Зеленский уже упоминал, что вместо сепаратистов охранять выборы должна украинская полиция. Чего также нет в Минском протоколе (этот рефрен будет звучать часто).

После вывода россиян идут миротворцы на неконтролируемом участке границы. Это по сути ничем не отличается от предложений Порошенко, которые отвергались Москвой.

Кроме того, нужно понимать, что ввод миротворцев невозможен без решения ООН, а значит без согласия России (которая на любую неугодную ей резолюцию наложит вето). То есть, если миротворцы когда-нибудь и будут, то только те, которые устраивают Москву. Хотя, судя по всему, в России этот вариант вообще не рассматривают: недавно в "ДНР" и РФ отказались рассматривать в качестве миротворцев даже дружественных белорусов.

Ну, и, наконец, Путин вряд ли пойдет на урезание особого статуса и отмену амнистии. Это стержень Минских соглашений и гарантия от вмешательства Киева в дела Донецка и Луганска. Послабления могут быть разве что косметическими.

В общем, все "пункты Зеленского" выглядят для РФ неприемлимыми.

И в Киеве это прекрасно понимают. Судя по тому, что начали строить планы на случай срыва переговоров "четверки".

Что будет, если саммит не состоится

Украинский президент и его команда еще несколько дней назад начали заговорили о "плане Б" по Донбассу.

"Если этот план (переговоров с Россией - Ред.) не срабатывает, то что дальше, следующий шаг? То тогда мы должны понимать, что у нас остается все меньше и меньше опций, у нас остается последний план… Это тоже один из планов – как сделать так, чтобы больше через нашу границу, которая сейчас является де-факто… не проходили террористы, которые взрывают машины в Киеве и не боятся этого , и в Мариуполе", - рассказал неделю назад на ток-шоу глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Все эти планы… разработаны и предложены президенту. И это его задача, того человека, которого вы избрали президентом, принять эти сложные, неприятные, трудные решения, которые потом придется, наверное, … пояснять всем", - подытожил министр иностранных дел.

Детальнее о том, что будет "если не Нормандия", рассказал вчера и Зеленский.

По словам президента, есть два плана по Донбассу. "План "А" – вернуть и людей, и территории. План "Б" – сделать так, чтобы те, кто считает себя украинцами на Донбассе, были тут".

Кроме того, он спрогнозировал, что будет, если сорвется встреча в "нормандском формате".

"Если "нормандский формат" будет откладываться – если не будет разведения – мы будем искать другие форматы. Это Минск и прямые переговоры мои с президентом РФ. Это уже один раз сработало", - сказал Зеленский.

Последние слова следует понимать в рамках "плана А" - договоренностей с Россией. А "планом Б" у Зе считают, видимо, максимальное отгораживание от Донбасса. Вплоть до строительство "стены", тема которой в последние дни вновь стала активно обсуждаться в соцсетях.

Учитывая, что продвижение по "плану А" будет вызывать все большее сопротивление националистов, то команда Зеленского, которая пока не знает, что делать с разводом Золотым, вряд ли сможет решать задачи более сложного порядка.

Поэтому пока ситуация пока уверенно движется к срыву Нормандской встречи, а вместе с ней - и к остановке мирного процесса по Донбассу и к возвращению той ситуации, которая существовала под конец правления Порошенко - вялотекущей войны.

И для того, чтобы переломить такой инерционный сценарий Зе-команде действительно нужна грандиозная политическая воля. Которую она пока, увы, не демонстрирует.