В Чикаго впервые встретились и провели дуэль взглядов бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и супертяжеловес из США Чазз Уизерспун. Видеозапись дуэли появилась на YouTube.

На встрече соперники не стали бросаться словами или провоцировать друг друга, как делают некоторые спортсмены. В целом они были весьма сдержанны. Хотя Усик несколько раз немного похулиганил, построив глазки журналистам и приняв картинную стойку.

Видео: YouTube/ SecondsOut

Напомним, бой Усика и Уизерспуна пройдет 12 октября по американскому (или утром 13 октября по киевскому) времени на Wintrust Arena в Чикаго. Изначально соперником Усика должен был стать Тайрон Спонг. Но голландец провалил допинг-тест и был отстранен от поединка.

Вчера украинец провел первую тренировку перед боем.

Ранее "Страна" писала, что на поединок в Чикаго уже за месяц были проданы почти все билеты.