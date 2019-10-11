Известный юрист, бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов вызвал экс-президента Петра Порошенко на дебаты в прямом эфире. Об этом Портнов написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Петр Порошенко, вызываю Вас в прямой эфир любых украинских телеканалов с любой повесткой и любыми вопросами", - заявил Портнов.

При этом Портнов назвал темы, которые он хочет прилюдно обсудить с Порошенко. Разговор предлагается вести об уголовных делах, офшорах, налогах, ГБР, работе на Россию и тайне следствия. "Поставим точки в накопившихся вопросах. Жду Вашего решения", - резюмировал Андрей Портнов.

Фото: facebook.com

Напомним, что Андрей Портнов является инициатором уголовных дел против Порошенко. В ГБР заявили о 13 делах, уже отрытых против экс-президента. На днях Портнов пригрозил Порошенко тем, что тот следующий разделит участь экс-нардепа Сергея Пашинского, которого арестовали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

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Кроме того, перед арестом активов "Кузни" Порошенко успел переоформить 115 тыс. кв метров на себя.