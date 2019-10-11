Майкл Маккинли, старший советник госсекретаря США Майка Помпео покинул свой пост из-за того, что его начальник публично не поддержал дипломатов, оказавшихся втянутыми в скандал вокруг Украины. Об этом сообщает газета Washington Post.

Издание отмечает, что поведение шефа - не единственная причина отставки Маккинли. Второй причиной ухода послужил вызов дипломатического персонала в Конгресс из-за Украиногейта.

Напомним, что в ближайшее время показания в Конгрессе по украинскому делу должны дать экс-посол США в Киеве Мари Йованович, бывший главный специалист Белого дома по России Фиона Хилл, первый заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент и юрисконсульт Госдепартамента Ульрих Брехбул.

Ожидается, что Помпео официально заявит об уходе Маккинли сегодня, 11 октября.

Ранее "Страна" сообщала, что Помпео присутствовал при телефонном разговоре президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который стал причиной грандиозного скандала в США.

Мы также приводили мнение госсекретаря США по поводу требований американской администрации к новым властям Украины о проведении расследования фактов коррупции. Он считает их абсолютно обоснованными.