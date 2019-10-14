14 октября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В этот праздник девушки молятся о замужестве, а осень встречается с зимой.
История и значение праздника
Празднику предшествовало событие в храме Константинополя, где хранился пояс Богородицы. Город окружили войска сарацинов, поэтому жители собрались во Влахернском храме, чтобы укрыться от врагов и всю ночь молиться о спасении. Среди собравшихся был и юродивый Андрей Константинопольский, который видел явление Девы Марии. Ночью она по воздуху вошла в храм и раскинула над молящимися покрывало. Ее сопровождали Иоанн Креститель, Иоанн Богослов и ангелы.
После видения войска отступили, а праздник стал символом заступничества и победы в сражениях. Богородица стала считаться защитницей воинов.
Приметы и традиции
На Покров подводили итог года, скотину с этого дня не гнали на пастбище, а переводили на зимний корм. Предки наблюдали за погодой. В этот день нередкими были заморозки, в домах начинали топить печь. Если день был ветреным - такой же будет ветреной и весна. Если ветер с юга - зима будет теплой.
Христиане сегодня ходят в храм, молятся о заступничестве перед иконой Богородицы, просят здоровья на предстоящий год. Покров считался особенным периодом для тех, кто собирается выйти замуж. Люди верили, что молитвы о браке, семье и детях обладают особой силой. С 14 октября начинается свадебный сезон, молодые девушки раньше собирались на посиделки.
В праздник нежелательно заниматься уборкой в доме, стирать или шить. Лучше посвятить этот день молитвам, проявить внимание к близким.
Открытки и поздравления на Покров
Желаем вашей семье, чтобы Божья Матерь оберегала от невзгод, больше радости и приятных открытий!
Оставь сегодня жизни - беззаботность,
Взгляд подними, взгляни на небеса,
Оттуда тебя видит Дева
И посылает чудеса.
С праздником особым, пусть солнце светит в небесах. Пусть мир будет добрым к тебе и каждый день дарит счастливые моменты. Все задуманное исполняется во благо. Желаю, чтобы были услышаны все молитвы. Пусть Пресвятая Богородица оберегает твое любящее сердце и искреннюю душу!
С благим и чистым светлым днем.
Хоть холоднее стали дни -
Печаль из сердца пусть уйдет
Ты радость, счастье береги.
Богородица покровом укроет,
Твою душу пусть исцелит,
От терзаний и сомнений
Пусть хранит и защитит.
Пусть Покров Богородицы подарит надежду, веру и любовь. Желаю найти уют под Божьим покровом. Пусть жизнь будет долгой и счастливой, а в сердце живет добро, в семье - благополучие, а в стране наступит мир.
Дева Мария невидимой поступью вошла в сердце каждого из нас, пусть же отныне все слова обретают смысл, все действия находят воплощения в праведных поступках, жизнь ждет нашей доброты, радости, улыбок, помощи, чтобы непременно откликнуться и воздать за заслуги.
Пусть любовь миром правит,
И грешникам прощение подарит,
Желаю мечтам исполнения на Покрова
Пусть удача рядом будет всегда.
Пусть наполнит тебя благодатью Покров,
Счастье, веру, любовь принесет к тебе в дом.
Пусть пречистая сила тебя защитит
От греха, от болезни, от ссор и обид.