14 октября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В этот праздник девушки молятся о замужестве, а осень встречается с зимой.

История и значение праздника

Празднику предшествовало событие в храме Константинополя, где хранился пояс Богородицы. Город окружили войска сарацинов, поэтому жители собрались во Влахернском храме, чтобы укрыться от врагов и всю ночь молиться о спасении. Среди собравшихся был и юродивый Андрей Константинопольский, который видел явление Девы Марии. Ночью она по воздуху вошла в храм и раскинула над молящимися покрывало. Ее сопровождали Иоанн Креститель, Иоанн Богослов и ангелы.

После видения войска отступили, а праздник стал символом заступничества и победы в сражениях. Богородица стала считаться защитницей воинов.

Приметы и традиции

На Покров подводили итог года, скотину с этого дня не гнали на пастбище, а переводили на зимний корм. Предки наблюдали за погодой. В этот день нередкими были заморозки, в домах начинали топить печь. Если день был ветреным - такой же будет ветреной и весна. Если ветер с юга - зима будет теплой.

Христиане сегодня ходят в храм, молятся о заступничестве перед иконой Богородицы, просят здоровья на предстоящий год. Покров считался особенным периодом для тех, кто собирается выйти замуж. Люди верили, что молитвы о браке, семье и детях обладают особой силой. С 14 октября начинается свадебный сезон, молодые девушки раньше собирались на посиделки.

В праздник нежелательно заниматься уборкой в доме, стирать или шить. Лучше посвятить этот день молитвам, проявить внимание к близким.

Открытки и поздравления на Покров

Желаем вашей семье, чтобы Божья Матерь оберегала от невзгод, больше радости и приятных открытий!

Оставь сегодня жизни - беззаботность,

Взгляд подними, взгляни на небеса,

Оттуда тебя видит Дева

И посылает чудеса.

С праздником особым, пусть солнце светит в небесах. Пусть мир будет добрым к тебе и каждый день дарит счастливые моменты. Все задуманное исполняется во благо. Желаю, чтобы были услышаны все молитвы. Пусть Пресвятая Богородица оберегает твое любящее сердце и искреннюю душу!

С благим и чистым светлым днем.

Хоть холоднее стали дни -

Печаль из сердца пусть уйдет

Ты радость, счастье береги.

Богородица покровом укроет,

Твою душу пусть исцелит,

От терзаний и сомнений

Пусть хранит и защитит.

Пусть Покров Богородицы подарит надежду, веру и любовь. Желаю найти уют под Божьим покровом. Пусть жизнь будет долгой и счастливой, а в сердце живет добро, в семье - благополучие, а в стране наступит мир.

Дева Мария невидимой поступью вошла в сердце каждого из нас, пусть же отныне все слова обретают смысл, все действия находят воплощения в праведных поступках, жизнь ждет нашей доброты, радости, улыбок, помощи, чтобы непременно откликнуться и воздать за заслуги.

Пусть любовь миром правит,

И грешникам прощение подарит,

Желаю мечтам исполнения на Покрова

Пусть удача рядом будет всегда.

Пусть наполнит тебя благодатью Покров,

Счастье, веру, любовь принесет к тебе в дом.

Пусть пречистая сила тебя защитит

От греха, от болезни, от ссор и обид.